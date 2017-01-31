ДТП произошло сегодня ночью на территории Чапаевска. По предварительной версии сотрудников ГИБДД, 22-летний водитель автомобиля "Chevrolet Niva" не выбрал скорость, обеспечивающую возможность постоянного контроля за движением транспортного средства. Следствием этого стал наезд сначала на опору дорожного знака, после чего автомашина наехала на здание.
Водитель автомашины и его пассажир 1989 года рождения получили смертельные травмы, от которых скончались на месте происшествия до приезда бригады скорой помощи. По данным инспекторов, оба они не были пристегнуты ремнями безопасности.
Сотрудники полиции продолжают устанавливать обстоятельства случившегося. По факту ДТП проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
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