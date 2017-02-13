Это случилось в Саратове. На экстренный вызов службы "скорой помощи" к пожилому человеку приехали специалисты ритуального бюро. В ситуации сейчас разбираются власти региона, сообщают местные СМИ.
На прошлой неделе одно из местных информагентств заявило, что в конце января житель города позвонил по каналу связи 112 и сказал, что его 92-летняя бабушка почувствовала себя плохо, и нужно прислать бригаду медиков. Однако первым, по словам мужчины, к дому прибыл катафалк и лишь спустя 40 минут - реанимобиль.
Источник Маяк
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