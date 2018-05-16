Дорожные службы выполнили значительный объем работ по очистке магистралей от мусора. Грязь у обочин, скопившуюся после обработки дорог пескосоляной смесью, убрали к майским праздникам, рассказали в администрации.

Ежедневно продолжают убирать разделительные полосы и прилегающую территорию. Как сообщил заместитель руководителя департамента дорожного хозяйства и транспорта Владимир Мамедов, в этом году, в отличие от прошлых лет прибордюрную часть дорог будут поливать в течение всего лета.