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12 октября 2017
07:45:44

Властям Тольятти придется искать в городском бюджете деньги на покупку квартир для детей-сирот

Тех средств, что были выделены из федеральной и областной казны, увы, не хватило. Об этом сообщает депутат городской Думы Максим Гусейнов. Сколько должен стоить квадратный метр такого жилья, устанавливает  Правительство Самарской области. В этом году сумма субвенций на одну квартиру составила 1 131 339 руб. Исходя из того, что Тольятти получил  66, 7 млн. рублей на обозначенные цели, приобрести можно было 59 квартир.

По условиям, площадь жилья не может быть меньше 33 квадратных метров, наличие санузла и кухни обязательно. Большую часть квартир муниципалитет купил у компании «Лада-дом», освоив порядка 42 млн. рублей. А вот с приобретением еще 22 квартир возникли проблемы – подходящего жилья по заявленной цене не нашлось.

Чтобы не потерять деньги из вышестоящих бюджетов и все-таки обеспечить сирот жильем, было решено добавить средства из городского бюджета. А чтобы это стало возможным, городская дума приняла специальный порядок, который позволит направлять деньги еще и на эти цели.




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