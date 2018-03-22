На 977 тысяч рублей в этом году планируется убрать участки общей площадью 233 га.

Компания, которая займется этой работой, определится в ходе аукциона 29 марта. Подрядчику предстоит не просто обеспечить санитарное состояние зеленых насаждений и собрать мусор, но и вывезти его на специализированный полигон. Срок выполнения работ - с 23 апреля по 9 ноября.

Очистка леса от бытовых отходов осуществляется в рамках муниципальной программы "Охрана, защита и воспроизводство лесов, расположенных в границах Тольятти, на 2014-2018 годы". Благодаря ее реализации ежегодно от бытового мусора очищается 233 га леса, ликвидируются несанкционированные свалки.

Отдельное внимание власти уделяют ликвидации естественной захламленности, которая многократно увеличивает пожароопасность леса. Речь идет о стволах и ветвях, упавших из-за снега, ветра, болезней и т.д. С 2014 года с территории городских лесов вывезено 3626 кубометров такого "природного" мусора.

Кроме того, в лесу установлено 70 аншлагов по противопожарной безопасности и охране природы, 40 шлагбаумов и 40 запрещающих знаков, ограничивающих въезд на лесную территорию. Появилось 65 единиц лесной мебели - скамейки, столы, беседки, вывешено 252 скворечника.

Ежегодно в пожароопасный период осуществляется патрулирование городских лесов, выполняются работы по работы по устройству и содержанию противопожарных минерализованных полос.