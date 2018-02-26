Напомним, с целью изучения спроса на новые маршруты среди жителей второго квартала департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации изменил схемы троллейбусных маршрутов № 13 и № 14. От жителей в администрации ждут мнения о том, какая схема лучше – старая или новая.

С 12 по 26 февраля троллейбусы маршрута № 13 с ул. Революционной следуют по улицам Воскресенская – Заставная – Дзержинского и далее по существующей схеме. Троллейбусы маршрута № 14 следуют по ул. Дзержинского до ул. Заставная далее по ул. Воскресенская на ул. Революционная и по действующей схеме.

Свои предложения по работе этих маршрутов можно направлять по телефонам 54-31-54 или 54-39-09 (с 08:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:00) или оставить сообщение на автоответчике телефон 54-46-60 (круглосуточно). Также можно отправить сообщение по электронной почте aliv@tgl.ru.