В текущем году Тольятти может получить на ремонт магистральных дорог дополнительно 210 млн рублей. Именно такая сумма ожидается за счет распределения сборов по системе «Платон» (возмещение вреда, причиняемого автодорогам от проезда грузовиков с массой выше 12 тонн). В департаменте дорожного хозяйства и транспорта администрации Тольятти сформирован предварительный перечень участков, которые планируется отремонтировать на указанные средства. В него вошли 19 дорог общей протяженностью 28 км и площадью 187 тыс кв. м.



В Автозаводском районе: ул. Окраинная, ул. Транспортная.



В Центральном районе: ул. Васильевская (от ул. Ларина до кольцевой развязки ул. Баныкина-ул. Ларина-ул. Матросова т -ул. Комсомольская), дорога от Комсомольского шоссе до Яхт-клуба «Дружба», ул. Радищева, ул. Ленинградская, ул. Садовая, ул. Тимирязева, ул. Ушакова.

В Комсомольском районе: ул. Бурлацкая, проезд Федоровские луга, ул. Раздольная (от ТоАЗа до мкр. Поволжский), ул. Кооперативная, ул. Академика Вавилова, ул. Космодемьянской, ул. Параллельная, ул. Кольцова, ул. Краснознаменная, пер. Ученический.

В горадминистрации напомнили, что помимо вышеуказанных работ, в текущем году году в Тольятти будет проведен масштабный ремонт магистралей на сумму свыше 1 млрд рублей. Средства предусмотрены на ремонт 20 участков автодорог общей площадью 638 тыс кв. м во всех трех районах города. Таким образом, с учетом дополнительных средств, в 2017 году в Тольятти удастся обновить порядка 825 тыс кв. м магистралей на сумму более 1,2 млрд рублей.



В настоящий момент ремонт проходит на Комсомольском и Южном шоссе, ул. Фабричной, ул. Лесной и ул. К. Маркса.