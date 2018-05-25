В настоящий момент отремонтировано 14,6 тыс кв. м городских магистралей из 30,4 тыс кв. м запланированных. Львиная доля работ выполнена в Автозаводском районе. Завершен ремонт картами на ул. Дзержинского, Заставной, Северной, Ворошилова, Фрунзе и Юбилейной. Продолжаются работы на ул. Спортивной, Революционной, Автостроителей, Жукова.



В Центральном районе карточный ремонт пока произведен только на Автозаводском шоссе. В Комсомольском районе подрядчики к работам еще не приступали.



Помимо карточного, в текущем режиме продолжается аварийный ремонт магистралей. За минувшую неделю ямы на дорогах устранены на площади 732 кв. м, с начала года – 10 тыс кв. метров.



Полным ходом идут работы по содержанию дорог, отметили в администрации. На сегодняшний день прибордюрная грязь очищена на 93% магистралей, ливневые колодцы – на 55%. Работы по нанесению дорожной разметки в рамках первого этапа выполнены на 68%.