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25 мая 2018
12:43:21

Власти Тольятти рассказали, как идет в городе карточный ремонт дорог

В настоящий момент отремонтировано 14,6 тыс кв. м городских магистралей из 30,4 тыс кв. м запланированных. Львиная доля работ выполнена в Автозаводском районе. Завершен ремонт картами на ул. Дзержинского, Заставной, Северной, Ворошилова, Фрунзе и Юбилейной. Продолжаются работы на ул. Спортивной, Революционной, Автостроителей, Жукова.

В Центральном районе карточный ремонт пока произведен только на Автозаводском шоссе. В Комсомольском районе подрядчики к работам еще не приступали.

Помимо карточного, в текущем режиме продолжается аварийный ремонт магистралей. За минувшую неделю ямы на дорогах устранены на площади 732 кв. м, с начала года – 10 тыс кв. метров.

Полным ходом идут работы по содержанию дорог, отметили в администрации. На сегодняшний день прибордюрная грязь очищена на 93% магистралей, ливневые колодцы – на 55%. Работы по нанесению дорожной разметки в рамках первого этапа выполнены на 68%.




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