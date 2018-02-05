Они могут помешать работе снегоуборочной техники. Сегодня в Тольятти может выпасть до 6 мм осадков, сообщили в горадминистрации. Кроме того, снег, по прогнозам, будет идти в городе не только сегодня, но и в последующие два дня, так что машинам дорожных служб предстоит много работы.

В среду в связи с отходом циклона погода начнет меняться: выхолаживание приземного слоя воздуха усилится, и похолодает в среднем на 6-8°.