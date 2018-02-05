Они могут помешать работе снегоуборочной техники. Сегодня в Тольятти может выпасть до 6 мм осадков, сообщили в горадминистрации. Кроме того, снег, по прогнозам, будет идти в городе не только сегодня, но и в последующие два дня, так что машинам дорожных служб предстоит много работы.
В среду в связи с отходом циклона погода начнет меняться: выхолаживание приземного слоя воздуха усилится, и похолодает в среднем на 6-8°.
В минувшие сутки на дорогах города работали около 100 снегоуборочных машин
На борьбу с непогодой брошено 86 единиц техники.
Они повышают комфорт и безопасность
Главным его фигурантом значится неустановленное лицо из числа руководителей.
Из-за плохой видимости произошло сразу несколько аварий с материальным ущербом
ДТП произошло сегодня утром в Волжском районе из-за неблагоприятных погодных условий и плохой видимости
В Сочи завершился Молодежный Чемпионат континента по каратэ WKF 2018.