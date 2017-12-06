Он проходит ежегодно в День Конституции Российской Федерации 12 декабря. В ближайший вторник вас ждут в общественной приемной администрации с самыми разными вопросами.

Предварительно записаться на прием можно по адресу: ул. Карла Маркса, д. 42, каб. 106 с 9:00 до 16:00. Прием будет проводиться в каб. 109 в порядке живой очереди. При себе необходимо иметь паспорт.