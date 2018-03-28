На эти цели предусмотрено 825 тысяч рублей.
Планируется установить козырьки над входами в подвальное помещение, окна на технический этаж, а также восстановить герметизацию горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей. Компания, которой займется ремонтом, определится 2 апреля по итогам открытого аукциона. Все работы предстоит выполнить до 31 мая текущего года.
Как отметили в администрации, жилое здание было построено в 2015 году и стало первым муниципальным домом эконом-класса. В настоящий момент дом активно готовят к заселению, устраняя последствия вандализма.
Фото: tgl.ru
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