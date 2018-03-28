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28 марта 2018
08:21:29

Власти Тольятти отремонтируют фасад муниципального дома № 40 на ул. Пугачевской

На эти цели предусмотрено 825 тысяч рублей.

Планируется установить козырьки над входами в подвальное помещение, окна на технический этаж, а также восстановить герметизацию горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей. Компания, которой займется ремонтом, определится 2 апреля по итогам открытого аукциона. Все работы предстоит выполнить до 31 мая текущего года.

Как отметили в администрации,  жилое здание было построено в 2015 году и стало первым муниципальным домом эконом-класса. В настоящий момент дом активно готовят к заселению, устраняя последствия вандализма.

Фото: tgl.ru




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