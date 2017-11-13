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13 ноября 2017
10:10:41

Власти Тольятти обещают построить детский сад в мкр. Жигморе

А также в 16, 19, 20, 21 и 17а кварталах «нового города» и в мкр. «Северный-3». Во всяком случае, проектирование и строительство дошкольных учреждений включено в муниципальную программу «Развитие системы образования на 2018 – 2020 гг.», сообщили в горадминистрации.

Здесь отметили, что в настоящий момент в Тольятти местами в садах на 100% обеспечены ребята от 3 до 6 лет, правда, без гарантии предоставления места в каком-то конкретном учреждении. Остается вопрос по детям до 3 лет. Таковых в очереди уже 1 300 человек.

Общая численность маленьких тольяттинцев, посещающих детсады, в этом году составляет 40,5 тыс. По прогнозу в 2018 году их количество возрастет до 41 тысячи.

Власти заверяют, что в предстоящие 3 года в Тольятти планируется открыть 575 мест в детских садах. Так, в связи с перепрофилированием десяти групп компенсирующей направленности в группы общеразвивающей направленности будет открыто 150 дополнительных мест. По завершении строительства новый детский сад «Ладушки» встретит сразу 350 дошколят. В 2020 году завершится реконструкции детсада в Фёдоровке на ул. Ингельберга на 75 мест. Правда, при этом по прогнозам прирост детей за это время составит 2 тысячи человек.




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