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07 ноября 2017
09:53:26

Власти Тольятти обещают держать на контроле доступность городских маршрутов для льготников

В горадминистрации напомнили, что с 1 ноября допустимое количество поездок по соцкарте увеличено до 90 в месяц. При этом стоимость проезда на муниципальном транспорте остается прежней, а маршрутная сеть оптимизируется по запросам жителей.

Так, в городе появилось 5 дополнительных маршрутов по территориям, ранее не охваченным муниципальным транспортом. С сентября организована работа автобуса №22*, который поворачивает с Южного шоссе на ул. 40 лет Победы. Уже с 1 января 2018 года по многочисленным просьбам жителей будет запущен новый троллейбусный маршрут, который свяжет все районы города.

Благодаря закупке 40 новых троллейбусов поездка на общественном транспорте станет более комфортной, а интервал движения маршрутов уменьшится. Более того, обновление парка ТТУ позволит сдержать цены на проезд в муниципальном транспорте, так как за счет экономии электроэнергии снизится себестоимость поездки. Сейчас она составляет 50 руб., тогда как проезд для горожан обходится в 2 раза дешевле.

В горадминистрации также напомнили, что действует горячая линия по вопросам работы пассажирского транспорта: тел: 544-660. На основании анализа обращений горожан вводятся изменения в маршрутную сеть, режим работы и расписание маршрутов.




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