В Автозаводском районе изменилась схема движения транспорта на перекрестке ул. Спортивной, Приморского бульвара и Московского шоссе. С 20 апреля здесь установили кольцевое движение, чтобы ликвидировать заторы, особенно в часы пик. Дорожный департамент администрации заинтересован в обратной связи от населения и сейчас ведет сбор информации от граждан. Пока отклики достаточно противоречивы. Кто-то одобряет нововведение, кто-то нет.

"Возникают конфликтные ситуации, потому что люди ездят по привычке, а не по знакам. А ведь в этом месте установлены новые дорожные знаки, на которые нужно обращать внимание. Это «Уступи дорогу» и «Кольцевое движение» — те, кто двигаются по кольцу, имеют преимущество", — напомнил руководитель департамента Павел Баннов.

Первый замглавы города Игорь Ладыка дал поручение продолжать мониторить ситуацию, получить предварительную информацию по времени простоя транспорта и сделать анализ пропускной способности на новом кольце. Ожидается, что она увеличится на 10%.

Фото: Администрация Тольятти