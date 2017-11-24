Средства выделяются из вышестоящих бюджетов. В 2017 году сумма субвенций на одну квартиру составила 1, 131 млн рублей. Всего Тольятти было выделено 66,7 млн рублей для обеспечения жильем 59 очередников.

До осени текущего года городские власти приобрели на первичном рынке 37 благоустроенных квартир на общую сумму 41,8 млн рублей. Из них 30 - в доме № 47-В по ул. 40 лет Победы и еще семь – в м-не Поволжский по адресу: ул. Академика Скрябина, 21.

Покупка остальных 22 жилых помещений была запланирована на октябрь, однако возникли сложности, рассказали в горадминистрации. Дело в том, что на рынке недвижимости города подходящих квартир не оказалось. Реальная стоимость 1 кв. м жилья в Тольятти сейчас составляет 37,8 тысяч рублей. Тогда как среднеобластной показатель, исходя из которого рассчитывается финансирование, зафиксирован на уровне 34,3 тысяч рублей.

Жилье необходимой площади (33 кв. м) за предложенную цену можно найти только в бывших общежитиях, условия которых не соответствуют заявленным требованиям: в квартирах, выделяемых сиротам, туалеты и кухни должны быть индивидуальными, установлены вся сантехника и кухонная плита, сделан косметический ремонт.

Изучив коммерческие предложения на рынке жилья, власти Тольятти стали искать пути выхода из сложившейся ситуации. Ведь если средства не освоить до конца года, их придется вернуть в областной бюджет, и тогда очередники останутся без квартир. В октябре по инициативе Сергея Анташева было созвано внеочередное заседание городской думы, на котором в бюджет города заложили дополнительные средства на покупку квартир.

Для компенсации разницы между рыночными ценами и субсидиями было выделено 2,5 млн рублей, освободившихся в результате перераспределения статей расходов. Таким образом, потенциальная стоимость одной квартиры возросла до 1,246 млн рублей. В ходе объявленных аукционов 14 ноября определился подрядчик, готовый предоставить жилье по предложенной цене в новостройке ЖК «Матрешка» по адресу: Московский пр-т, д.46.

В ближайшее время Тольятти ожидает череда новоселий. В доме на ул. 40 лет Победы они уже начались - девять юношей и девушек въехали в свои квартиры. Их соседи по дому, а также новые жильцы дома на ул. Академика Скрябина буду заселены до конца текущего года. Что касается новоселов ЖК «Матрешка», они смогут заехать в квартиры в первом квартале 2018 года. В настоящее время администрация оформляет приобретенные помещения в муниципальную собственность.