Глава города Сергей Анташев высказался по этому поводу однозначно: «То, что там происходит – полное безобразие, и кроме негатива ничего не вызывает». Возмущаются и жители Комсомольского района, которые жалуются на обилие различных торговых точек, в том числе и пивных. Между тем речной вокзал – это въездные ворота Тольятти, здесь начинается обзорный туристический маршрут. И, несомненно, эта значимая территория не должна быть перегружена торговыми объектами.

Как рассказал глава Комсомольского района Артём Анисимов, срок договоров аренды на земельные участки под некоторыми ларьками уже истек. Но поскольку некоторые предприниматели имеют землю в бессрочном пользовании, они сейчас этим правом активно пользуются. Артем Николаевич считает:

"Мы имеем основания сейчас с ними расторгнуть договоры в одностороннем порядке. В сентябре я совместно с муниципальным земельным контролем сам лично выезжал на место. Мы выявили ряд нарушений, отправили их в адрес департамента по управлению муниципальным имуществом. По некоторым нарушениям есть основания для прекращения договоров. Исходя из них, можно разрывать договоры".

Напомним, что на данной территории планируется строительство сквера «Маяк».

"Я так думаю, в следующем году мы этот проект воплотим в жизнь. Поэтому территорию надо приводить в порядок. А пока тут творится что-то непонятное – пивнушки, шашлычки. Народ вспоминает советские времена, когда здесь было чисто и ухоженно", – говорит Артем Николаевич.

Глава города Сергей Анташев уже дал поручение разобраться с остановками в районе речвокзала.

«Найдите основания расторгнуть все договоры на установку ларьков, нужно сделать еще одно доброе дело на пользу Комсомольскому району», – сказал Сергей Александрович.