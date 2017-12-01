Глава региона Дмитрий Азаров провел совещание на эту тему. На нем обсуждался вопрос взаимодействия сельхозпроизводителей с торговыми сетями. Сегодня не все предприниматели готовы выполнять требования федеральных сетей, поэтому не могут довести продукцию до прилавков. Решением может стать развитие потребительской кооперации, которая в Самарской области по сравнению с другими субъектами страны развита слабо.

Представители торговых сетей выразили готовность заняться разработкой и продвижением бренда под условным названием «самарский производитель». Инициативу главы региона о поддержке местной продукции поддержали все приглашенные представители крупных торговых сетей. И отметили - при равной цене покупатели выбирают самарские продукты, которые любят и знают. На совещании также было предложено уделять особое внимание такой форме торговли, как ярмарки.