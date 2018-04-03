Об этом шла речь на совещании в правительстве губернии. Тем не менее, специалисты принимают комплекс профилактических мер в 16 муниципальных районах, где существует возможность разлива рек и подтоплений.

Глава региона Дмитрий Азаров поручил своему заместителю Юрию Иванову детально проработать списки людей, которых потенциально может затронуть эвакуация в паводок.

Речь идет маломобильных гражданах, пожилых, семьях с маленькими детьми. В случае эвакуации эти люди не смогут несколько дней жить в стандартных местах размещения - спортзалах или клубах.

«Несмотря на благоприятный прогноз, никаких сюрпризов для нас здесь быть не должно. Нам нужно заранее чётко понимать, где в случае необходимости разместим людей, куда вывезем животных из подсобных хозяйств», - подчеркнул Азаров.