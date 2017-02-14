16 февраля пройдет целевой прием граждан по вопросам здравоохранения и бесплатного оказания медицинской помощи. Приемы проведут представители Уполномоченного по правам человека в Самарской области.

В Тольятти жителей будут ждать в 10:00 в трех учреждениях: в медгородке на Баныкина, в 4-ой горбольнице и поликлинике №1. В ходе приема будут даны необходимые разъяснения и рекомендации о возможных способах решения проблем, а при наличии оснований – приняты меры по содействию в реализации прав или устранению нарушений в сфере здравоохранения.

Прием будет проходить без предварительной записи в порядке живой очереди. Телефон для справок: 8 (846) 337-29-03.