В большинстве многоквартирных домов Тольятти в платежных документах на плату жилищно-коммунальных услуг управляющие организации произвели доначисление платы за отопление.

Указанная корректировка производится ежегодно в 1 квартале в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг, утвержденными постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 (при оборудовании многоквартирного дома общедомовым прибором учета на отопление и реализации способа начисления платы равномерно в течение года), и может привести как к доначислению размера платы, так и к экономии. Расчет зависит от объема потребления коммунальной услуги «отопление» в многоквартирном доме за предыдущий год.

В связи с тем, что отопительный сезон в 2017 году был на 22 дня продолжительнее, чем в 2016 году, в большинстве многоквартирных домов фактический объем тепловой энергии на отопление превысил объем, выставленный гражданам. При этом тариф на коммунальную услугу «отопление» не повышался.

Доначисления спровоцировали социальную напряженность и вопросы горожан. Как рассчитывались выставленные суммы? Корректно ли сняты данные с приборов учета? Почему в однотипных домах размеры доначислений отличаются в разы?

Чтобы исключить недопонимания и возможные ошибки, по инициативе главы Тольятти Сергея Анташева решено создать межведомственную рабочую группу, которая детально проверит каждый проблемный дом. В нее войдут специалисты администрации, прокуратуры, жилищной инспекции, а также представители общественности.

Работа начнется 9 апреля и должна завершиться в 30-дневный срок. Проверки будут проводиться публично, с участием старших по домам, депутатов и технических специалистов. Информация будет ежедневно стекаться в районные администрации, а итоги проверки - размещаться на информационных досках домов.

Если правильность корректировки подтвердится, горожанам придется выплатить доначисленную сумму. При этом собственникам будет предоставлена возможность беспроцентной рассрочки до 12 месяцев. Для этого нужно обратиться в управляющую компанию с соответствующим заявлением.