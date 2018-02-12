Сейчас решаются вопросы организации процедуры опознания погибших. Пассажирский самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний", выполнявший рейс из Москвы в Орск, пропал с экранов радаров через 4 минуты после взлета из аэропорта Домодедово.
Обломки воздушного судна обнаружили в районе деревни Степановское в Подмосковье. На борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Все они погибли.
Ространснадзор готовит внеплановую проверку "Домодедово"
Как сообщил глава ведомства Виктор Басаргин, проверят все службы, принимавшие участие в подготовке и отправке Ан-148.
В ближайшее время комиссия будет докладывать о первых результатах. А Росавиация проведет внеплановую проверку "Саратовских авиалиний", именно этой компании принадлежал самолет.
Источник Маяк
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