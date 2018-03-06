Министр спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин сообщил, что руководству лиги отправлено гарантийное письмо по бюджету тольяттинской команды. В следующем сезоне этот бюджет составит 550 миллионов рублей.
КХЛ разработала специальный рейтинг оценки клубов из восьми позиций, согласно которому три команды по итогам нынешнего сезона будут исключены. Сейчас три последних места в этом рейтинге занимают «Лада», ханты-мансийская «Югра» и череповецкая «Северсталь».
Источник РИА Новости
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