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05 апреля 2018
11:57:12

Власти города планируют возобновить образовательный процесс в тольяттинской консерватории в 2019 году

Об этом сообщили в горадминистрации. Напомним, в январе 2018 года Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки приостановила действие лицензии, лишив учреждение права вести образовательную деятельность.

Тогда на городском и областном уровнях рассматривали несколько вариантов дальнейшего функционирования тольяттинской консерватории. После чего губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поручил рассмотреть возможность обеспечения деятельности консерватории в качестве муниципального бюджетного образовательного учреждения с условием выделения финансирования из областного бюджета.

- Речь идет не о создании нового юридического лица, а о выполнении лицензионных требований уже существующей организации, прокомментировал ситуацию министр культуры Самарской области Сергей Филиппов. - В дальнейшем у нас будут все основания выйти в Рособрнадзор, чтобы вернуть тольяттинской консерватории лицензию.

За последние годы требования, предъявляемые к организациям, осуществляющим образовательную деятельность в сфере высшего образования, существенно расширились, в том числе были утверждены новые федеральные государственные образовательные стандарты. С учетом этого подготовлен предварительный расчет средств, необходимых для удовлетворения всех лицензионных требований и организации образовательной деятельности. После согласования расчетов и позиций с министерством культуры Самарской области будет решен вопрос о выделении на эти цели средств из областного бюджета.

- Отрабатывается пошаговый план действий, администрация города будет регулярно информировать жителей по каждому выполненному пункту дорожной карты, - заверил глава города Сергей Анташев.

то касается реальных сроков начала образовательной деятельности тольяттинской консерватории, то это сентябрь 2019-го года.

При этом по состоянию на 1 апреля 2018 год в тольяттинской консерватории работает 70 человек, в том числе 30 человек профессорско-преподавательского состава. В условиях отсутствия образовательной деятельности и обучающихся, а значит и отсутствия занятости, работники находятся в простое и получают все предусмотренные законом выплаты и компенсации из средств городской казны, на это уходит примерно 1,5 миллиона рублей.

В условиях дефицита бюджета такое использование средств является не рациональным. На время восстановления деятельности тольяттинской консерватории до момента появления законных оснований для осуществления образовательного процесса наиболее целесообразным является сокращение штата сотрудников, не задействованных в процедурах по подготовке к получению лицензии.

После возобновления функционирования учреждения его штат будет восстановлен в объеме.




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