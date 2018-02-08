Глава ЛДПР провел в столице региона рабочую встречу с губернатором Дмитрием Азаровым. Обсуждались рабочие моменты и вопросы, касающиеся социально-экономического развития Самарской области.
Также стороны обсудили формирование системы мер социальной поддержки населения и способы повышения инвестиционной привлекательности региона.
Кроме этого, Жириновский познакомил Дмитрия Азарова с основными пунктами программы «Мощный рывок вперед!», обозначив инициативы ЛДПР, касающиеся развития регионов России.
Фото: пресс-служба губернатора Самарской области
Упали временные укрытия для предотвращения промерзания почвы
Об этом сообщил генеральный секретарь Спортивного арбитражного суда Матье Риб
Пассажиры аэропорта могут арендовать машину с поминутной оплатой
Инспекторы ДПС заметили на обочине дороги в Кошкинском районе грузовой автомобиль «Газель»
Так считают областные чиновники
Реализация проекта видеофиксации нарушений ПДД с использованием таких гаджетов начнется в самое ближайшее время
Сотрудники финансового учреждения заподозрили неладное и обратились с полицию