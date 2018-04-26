Дмитрий Азаров доложил президенту о текущей ситуации в регионе, уделив особое внимание подготовке к приему гостей чемпионата мира по футболу. Напомним, 7 марта в ходе визита Путина в Самарскую область встречи руководитель региона заручился поддержкой главы государства в решении ряда стратегических задач.
В ходе нынешней встречи обсуждался вопрос корректировки Транспортной стратегии России с включением Самарской области в транспортный коридор «Европа-Западный Китай». Путин отметил профессиональный и заинтересованный подход Дмитрия Азарова к работе и пожелал успехов на выборах в сентябре этого года.
Он состоится 9 мая на автодроме КВЦ
Об этом сообщает региональная полиция
Как сообщили в облглавке, это случилось в сентябре прошлого года
Он пройдет 30 апреля и 1 мая на территории Паркового комплекса истории техники им. Сахарова
Деревья для нее закупили на средства, которые собрали жители нашего города
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