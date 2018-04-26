Дмитрий Азаров доложил президенту о текущей ситуации в регионе, уделив особое внимание подготовке к приему гостей чемпионата мира по футболу. Напомним, 7 марта в ходе визита Путина в Самарскую область встречи руководитель региона заручился поддержкой главы государства в решении ряда стратегических задач.

В ходе нынешней встречи обсуждался вопрос корректировки Транспортной стратегии России с включением Самарской области в транспортный коридор «Европа-Западный Китай». Путин отметил профессиональный и заинтересованный подход Дмитрия Азарова к работе и пожелал успехов на выборах в сентябре этого года.