Его самолет приземлился в Курумоче накануне вечером. В аэропорту его встречали полпред президента в ПФО Михаил Бабич и глава региона Дмитрий Азаров. Глава государства сообщил ранее, что намерен проинспектировать нашу губернию.
В частности, проверить, как идет подготовка к предстоящему чемпионату мира по футболу, посмотреть, как продвигается строительство стадиона. Также Путин проведет заседание Агентства стратегических инициатив, пообщается с Дмитрием Азаровым и встретится с женщинами-предпринимателями.
Фото Михаил Матвеев
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