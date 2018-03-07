Его самолет приземлился в Курумоче накануне вечером. В аэропорту его встречали полпред президента в ПФО Михаил Бабич и глава региона Дмитрий Азаров. Глава государства сообщил ранее, что намерен проинспектировать нашу губернию.

В частности, проверить, как идет подготовка к предстоящему чемпионату мира по футболу, посмотреть, как продвигается строительство стадиона. Также Путин проведет заседание Агентства стратегических инициатив, пообщается с Дмитрием Азаровым и встретится с женщинами-предпринимателями.

Фото Михаил Матвеев