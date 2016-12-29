Он изменил формат традиционного праздничного приема в Кремле - в связи с катастрофой Ту154 в Черном море. По настоянию президента встреча носила рабочий характер.
Путин отметил, что 2016 год был сложнее в решении социально-экономических проблем, чем 2015, но результат в этом году на порядок лучше. Президент провозгласил тост за Россию, за россиян и пожелал успехов в следующем году.
Источник НСН
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