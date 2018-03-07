Компанию ему составил глава региона Дмитрий Азаров. Гости в сопровождении директора предприятия Лидии Ерошиной осмотрели производственные цеха, ознакомились с технологическим процессом. На комбинате в тот момент как раз украшали специальную линейку тортов к 8 марта.
Как рассказали в Департаменте информационной политики регионального правительства, всего их производится 150 видов. Продукция предприятия реализуется только в Самарской области.
Фото Департамент информационной политики регионального правительства
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Как сообщили в управлении Роспотребнадзора, сразу на 41%.
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