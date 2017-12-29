Она будет равна величине прожиточного минимума, хотя и не так скоро. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Ранее его одобрили Госдума и Совет Федерации. С 2018 года МРОТ составит 9 489 рублей в месяц — это 85% от величины прожиточного минимума.

А с января 2019 года он всегда будет устанавливаться в размере прожиточного минимума за второй квартал года, предшествующего установлению минимального размера оплаты труда. Величина прожиточного минимума определяется правительством для оценки уровня жизни населения в стране.

Его значение используется при разработке федеральных социальных программ, установлении МРОТ, размеров стипендий, пособий и других соцвыплат.