Она будет равна величине прожиточного минимума, хотя и не так скоро. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Ранее его одобрили Госдума и Совет Федерации. С 2018 года МРОТ составит 9 489 рублей в месяц — это 85% от величины прожиточного минимума.
А с января 2019 года он всегда будет устанавливаться в размере прожиточного минимума за второй квартал года, предшествующего установлению минимального размера оплаты труда. Величина прожиточного минимума определяется правительством для оценки уровня жизни населения в стране.
Его значение используется при разработке федеральных социальных программ, установлении МРОТ, размеров стипендий, пособий и других соцвыплат.
Источник РИА Новости
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