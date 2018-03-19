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19 марта 2018
07:58:04

Владимир Путин побеждает на президентских выборах

К этому часу он  получил поддержку 76 процентов избирателей. Как отмечает Центризбирком, это рекордная цифра в истории постсоветской России. Явка избирателей составила около 67 процентов. Между тем, Путин рассказал о возможных изменениях в правительстве после выборов.  По его словам, все они должны осуществляться президентом, вступившим в свои полномочия на новый срок.

Поэтому, по словам Путина, все основные изменения произойдут после инаугурации. Отвечая на вопрос о судьбе действующего премьера Дмитрия Медведева, Путин заявил, что предметно начнет думать об этом с сегодняшнего дня, потому что нужно было дождаться результатов выборов. Инаугурация президента России запланирована на 7 мая.




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