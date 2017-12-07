Для этого заявления он выбрал площадку концерта в честь 85-летия Горьковского автомобильного завода. По словам главы государства, «лучшего места и лучшего повода для объявления об этом, наверное, нет».
Перед тем как пообещать выдвинуть свою кандидатуру, Путин спросил участников встречи, поддержат ли они его, зал ответил «Да-а-а-а!» Это четвертые выборы, в которых примет участие Путин. Если он победит, то к 2024 году суммарно проведет на посту лидера страны 20 лет.
Источник Эхо Москвы
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