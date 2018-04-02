Спрос на проверку систем тушения в последние дни подскочил в разы. Тем временем в стране продолжают проверять торговые центры на пожарную безопасность. Проходят такие проверки и в Самарской области: инспекции, состоящие из сотрудников МЧС, прокуратуры, представителей общественности и СМИ осмотрели уже более 40 объектов.

Помещения, где выявят грубые нарушения пожарной безопасности, подлежат закрытию. Так, уже закрыты торговые центры в Москве и на Ямале. Но в нашем регионе пока таких случаев нет. После того, как будут проверены крупные торговые центры, надзорные органы направят силы на мелкие объекты.