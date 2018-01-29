Соответствующий законопроект разрабатывается в Госдуме, сообщил замруководителя фракции «Справедливая Россия» и автор инициативы Олег Нилов. По его словам, нововведения коснутся всех владельцев огнестрельного оружия — охотничьего, нарезного, травматического, которых в России насчитывается до 8 миллионов человек.

«Раз человек взял с собой пистолет, его нужно обозначить, чтобы все окружающие знали об этом факте, чтобы его видела полиция и силовики, которые могли бы в любой момент проверить, соответствует ли гражданин всем требованиям», — заявил Нилов «Парламентской газете».

Также он отметил, что владелец оружия не должен брать его в общественные места и увеселительные заведения.