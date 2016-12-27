Социальная сеть запускает свое приложение, оно уже доступно в магазине «умных» телевизоров LG. Эту информацию «Газете.Ru» подтвердил пресс-секретарь соцсети Евгений Красников, который поделился подробностями о запуске новой для сервиса платформы.

Теперь у владельцев Smart TV появилась возможность смотреть интересные для них видео из «ВКонтакте» на своих больших экранах, подключаясь к интернету напрямую, без использования компьютера.

«ВКонтакте» не первая социальная сеть, которая покоряет Smart TV. Ранее свои приложения для телевизоров запустили Facebook, Twitter и «Одноклассники».