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В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
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17 мая 2017
14:49:16

"ВКонтакте" разослала своим украинским пользователям инструкцию по разблокировке соцсети

Для этого есть несколько способов, сообщает "Интерфакс".

"ВКонтакте" всегда позиционировал себя вне политики, наш сайт - это, прежде всего, удобная площадка для общения, где каждый может высказать свою точку зрения независимо от страны и национальности. Мы понимаем, как важно оставаться на связи с родными и близкими. Если ваш провайдер по каким-либо причинам заблокировал доступ к "ВКонтакте", вы можете воспользоваться следующими способами..." - говорится в сообщении.

Украинские власти утверждают, что социальные сети "ВКонтакте" и "Одноклассники" использовались для незаконного сбора информации, через них осуществлялась информационная агрессия против Украины и пропаганда.

Президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о санкциях против социальных сетей "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также компаний "Мэйл.ру", "Яндекс" и их сервисов. Доступ ко всем сервисам "Яндекса" и Mail.ru запрещен на три года.




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