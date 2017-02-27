Соцсеть планирует существенно расширить спектр услуг для пользователей. Владельцы ресурса планируют заключить партнерские соглашения с крупнейшими российскими сервисами, которые предназначены для ежедневного или еженедельного потребления.

В частности, в скором времени в меню мобильной версии появится пункт «Сервисы», в котором будут собраны различные услуги. Здесь будет заказ еды Delivery Club, заказ билетов Kinohod, службы вызова такси и многое другое.

Основная цель администрации «ВКонтакте» — добиться, чтобы пользователи проводили как можно больше времени в соцсети.