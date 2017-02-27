Соцсеть планирует существенно расширить спектр услуг для пользователей. Владельцы ресурса планируют заключить партнерские соглашения с крупнейшими российскими сервисами, которые предназначены для ежедневного или еженедельного потребления.
В частности, в скором времени в меню мобильной версии появится пункт «Сервисы», в котором будут собраны различные услуги. Здесь будет заказ еды Delivery Club, заказ билетов Kinohod, службы вызова такси и многое другое.
Основная цель администрации «ВКонтакте» — добиться, чтобы пользователи проводили как можно больше времени в соцсети.
Источник Известия
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