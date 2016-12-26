Пользователи социальной сети смогут публиковать самоуничтожающиеся сообщения.
Новая возможность походит на аналогичную функцию "Истории" (Stories) в Instagram. Владельцы аккаунтов в соцсети смогут выкладывать на страницу медиафайлы, которые будут автоматически удаляться через 24 часа. Кроме того, к фотографиям и видео можно применять фильтры и стикеры, доступные "ВКонтакте".
Новый раздел будет расположен над новостной лентой. Нововведение уже доступно для приложения "ВКонтакте" на iOS версии 2.11.
Источник Российская газета
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