Несколько российских интернет ресурсов, включая социальную сеть «ВКонтакте», вошли в новый американский черный список так называемых печально известных рынков. Соответствующий перечень был распространен аппаратом представителя США на торговых переговорах в ранге члена кабинета (USTR). «ВКонтакте» представлена в докладе на эту тему как «один из самых популярных в мире сайтов и чрезвычайно популярная соцсеть в России и соседних странах». «Как сообщается, — пишут американцы без ссылки на конкретные источники информации, — «ВКонтакте» способствует распространению материалов, нарушающих авторские права».

Доклады о нарушении прав интеллектуальной собственности на «физических и виртуальных рынках» по всему миру распространяются в США ежегодно. В нынешнем году американское ведомство, занимающееся вопросами внешней торговли, помимо «ВКонтакте», имеет претензии к книжным сайтам Bookfi («Букфай») и Libgen («Либджен»), последний из которых согласно документу, якобы размещается в России; к сайту звукозаписей MP3VA.com (Эм-пи 3-ви-эй), якобы базирующемуся на Украине и в РФ, а также к игровому сайту Myegy.to («Майэджи») и многофункциональным сайтам Rutracker.org («Рутрекер») и Rapidgator.org («Рэпидгейтор»). Последние якобы также располагаются в России.

Вместе с тем составители доклада отмечают, что в борьбе с интеллектуальным пиратством в РФ наблюдается прогресс. Отвечая на вопрос корр. ТАСС на эту тему на брифинге для журналистов в режиме телеконференции, помощник руководителя USTR Пробир Мехта признал, что «происходят заметные улучшения». В качестве примера он привел ту же соцсеть «ВКонтакте». «Правообладатели указывают на позитивные сигналы в целом ряде областей, — сказал Мехта. — В частности, отмечается, что «ВКонтакте» заключила лицензионные соглашения с крупными компаниями звукозаписи. Она также предприняла шаги, чтобы ограничить возможности чужих приложений по скачиванию защищенного контента».