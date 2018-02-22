В рамках рабочего визита в областную столицу вице-премьер РФ посетил стадион и инфраструктурные объекты предстоящего чемпионата мира по футболу. По его мнению, строительство стадиона не вызывает никаких опасений, поскольку работа идет серьезными темпами. Практически завершена внутренняя черновая отделка помещений, на 70% выполнена отделка чистовая. Смонтированы все 38 лифтов, ведется подготовка к пуско-наладочным работам.

В завершающую стадию перешли работы по устройству кровли стадиона. Сейчас поверхность купола покрыта на 74%. По данным генерального подрядчика строительства стадиона компании «ПСО «Казань», на купол, площадь которого превышает десять футбольный полей, укладывается профлист в два слоя. Параллельно с этим ведется укладка прозрачного поликарбоната. Им покроют свыше 6,5 тысяч квадратных метров поверхности купола.

Устройство инженерных сетей также подходит к завершению: на 90% выполнены работы по водоснабжению и водоотведению, на 89% - по электроснабжению и заземлению, на 72% - по внутренним слаботочным сетям. Ведется монтаж силового оборудования для подключения объекта к внешнему электроснабжению.

В центре будущего поля стадиона установлена теплица. Она предназначена для того, чтобы прогреть огромную площадь перед укладкой газона. «Пирог» самого поля состоит из шести слоев, которые уходят вглубь больше чем на метр. В составе этого «пирога» - ОПГС, геотекстиль, несколько слоев щебня, песок, плодородный слой и сам рулонный газон: к слову, его для стадиона «Самара Арена» выращивают в Германии. Газон будет прошит искусственными нитями, что позволит сохранить его при высоких нагрузках.

На трибунах ведется установка зрительских кресел: из 45 тысяч сидений установлено 28 тысяч. Все зрительские кресла на трибунах выполнены в цветовой гамме футбольного клуба «Крылья Советов».

Сейчас на строительстве стадиона задействовано свыше трех тысяч человек.

«Я позитивно оцениваю те изменения, которые произошли на стадионе за последнее время. Никаких опасений в сдаче объекта в срок нет. Главные проблемные вопросы, которые сдерживали стройку, устранены. Стадион и вся инфраструктура находятся в завершающей стадии готовности», - отметил Виталий Мутко. Напомним, тестовый матчна «Самара-Арене» состоится 28 апреля, сыграют «Крылья Советов» и «Спартак-2».