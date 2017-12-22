Как стало известно Ъ , глава РФС, курирующий в качестве вице-премьера РФ отечественную спортивную отрасль, на следующей неделе покинет одну из занимаемых им заметных должностей. На исполкоме Российского футбольного союза он сложит с себя полномочия президента этой структуры.

Источники связывают добровольную отставку Виталия Мутко с «давлением» со стороны Международной футбольной федерации «в связи с допинговым кризисом». Господин Мутко оказался в числе тех чиновников, к которым Международный олимпийский комитет в начале декабря применил санкции в связи с ним – в виде пожизненного запрета посещать Олимпийские игры.

При этом кризис, возможно, коснется и футбола: в FIFA уже поступил список, составленный Всемирным антидопинговым агентством, содержащий фамилии российских футболистов, чьи пробы показались ему подозрительными. Предполагается, что место Виталий Мутко в РФС займет глава оргкомитета чемпионата мира Алексей Сорокин.