Депутат Госдумы готовит соответствующий законопроект. По его подсчетам, в канун Нового года в стране организуются тысячи елочных базаров, после которых сотни тысяч деревьев оказываются на свалке.
Документ предполагает альтернативу — живые елки в горшках. Милонов предлагает после праздника высаживать купленные растения в лесу, тем самым сохраняя природу. Парламентарий отметил, что стоимость срубленной живой ели сравнялась со стоимостью искусственного дерева. По его мнению, новый законопроект позволит стимулировать производство искусственных символов Нового года.
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Альтернатива — живые елки в горшках
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