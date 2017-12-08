Депутат Госдумы готовит соответствующий законопроект. По его подсчетам, в канун Нового года в стране организуются тысячи елочных базаров, после которых сотни тысяч деревьев оказываются на свалке.

Документ предполагает альтернативу — живые елки в горшках. Милонов предлагает после праздника высаживать купленные растения в лесу, тем самым сохраняя природу. Парламентарий отметил, что стоимость срубленной живой ели сравнялась со стоимостью искусственного дерева. По его мнению, новый законопроект позволит стимулировать производство искусственных символов Нового года.