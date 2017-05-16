Возможно, к его созданию причастна группировка Lazarus. Как отметили в компании «Лаборатория Касперского», есть совпадения в кодах вредоносных программ. Северокорейскую группировку Lazarus подозревают в атаке на кинокомпанию Sony Pictures, ее целями становились также банки и казино в разных странах.

Глобальная хакерская атака началась в пятницу. Вирус шифрует все файлы на компьютере и просит деньги за разблокировку. По последним данным, он заразил уже 300 тысяч компьютеров в 150 странах, в том числе в России.