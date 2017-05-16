Возможно, к его созданию причастна группировка Lazarus. Как отметили в компании «Лаборатория Касперского», есть совпадения в кодах вредоносных программ. Северокорейскую группировку Lazarus подозревают в атаке на кинокомпанию Sony Pictures, ее целями становились также банки и казино в разных странах.
Глобальная хакерская атака началась в пятницу. Вирус шифрует все файлы на компьютере и просит деньги за разблокировку. По последним данным, он заразил уже 300 тысяч компьютеров в 150 странах, в том числе в России.
Источник Эхо Москвы
Всероссийские соревнование по спортивному ориентированию пройдут 20 мая
Представители КСДЮСШОР «Олимп» приехали в Санкт-Петербург
Пострадал 8-летний житель села Сосновый Солонец.
Замысел раскрыли самарские таможенники, получившие информацию о контрабанде
Мужчина задолжал банку свыше 4 миллионов рублей в иностранной валюте
Сегодня под утро в Автозаводском районе под колесами автомобиля такси пострадали 2 пешехода
Кроме того, введены ограничительные меры против крупнейшего российского поисковика «Яндекс»