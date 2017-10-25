Накануне он пытался атаковать крупнейшие российские банки, но пробить их защиту ему не удалось. Об этом сообщили в компании Group-IB, которая занимается расследованием и предотвращением киберпреступлений.

Атакам вируса подверглись компьютерные сети информагентства «Интерфакс» и петербургского издания «Фонтанка», киевского метро и аэропорта Одессы, а также компаний в Турции, Болгарии и других странах. «Плохой кролик» - новая модификация известного вируса Petya, который массово распространялся в июне этого года в разных странах мира.

Об этом говорят специалисты, занимающиеся разработкой антивирусов. Новый вирус действует по той же схеме - пользователи зараженного компьютера получают уведомление о том, что их файлы зашифрованы. Для получения доступа вирус предлагает совершить платеж на указанном сайте.