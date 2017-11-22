В январе этого мужчина допустил наезд на несовершеннолетнюю жительницу города, чем причинил ей легкие телесные повреждения. Отец девочки обратился в суд с исковым заявлением о взыскании морального вреда. Ответчик оказался порядочным человеком и не дожидаясь исхода дела добровольно удовлетворил требование заявителя.
Церемония начнется в 12 часов дня
Дело было в Похвистнево
Они остаются высокими, хотя и снижаются
Решение было принято единогласно на заседании Высшего совета
Оба звонивших установлены и понесут ответственность
Это показал рейд, который инспекторы ГИБДД провели сегодня утром