В январе этого мужчина допустил наезд на несовершеннолетнюю жительницу города, чем причинил ей легкие телесные повреждения. Отец девочки обратился в суд с исковым заявлением о взыскании морального вреда. Ответчик оказался порядочным человеком и не дожидаясь исхода дела добровольно удовлетворил требование заявителя.