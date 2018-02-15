Об этом сообщили в СУ СКР губернии. Накануне произошло возгорание в одной из квартир одноэтажного дома в селе Лозовка Кинель- Черкасского района. После тушения пожара обнаружены тела мальчика двух лет, а также четырехмесячных мальчика и девочки.

По данным следствия, в квартире, где произошел пожар, проживала семья, в которой было семеро малолетних детей в возрасте от 4 месяцев до 12 лет. На допросе у следователя 25-летний отец семейства признался в том, что, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сам поджег вещи в квартире и сбежал.

Супруге подозреваемого помогли покинуть квартиру соседи, остальные дети выбрались на улицу сами. В настоящее время мужчина задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. На месте происшествия работает следственная группа и криминалисты. Назначены различные экспертизы. Возбуждено уголовное дело.