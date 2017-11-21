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21 ноября 2017
07:13:27

Виновника субботней смертельной аварии в Тольятти арестовали на 2 месяца

Водитель Приоры превысил скоростной режим, не справился с управлением и врезался в припаркованную Газель, в результате чего погибли двое мужчин. ДТП произошло около 5 утра 18 ноября в на бульваре Буденного. Водителя задержали, так как у правоохранителей появилось подозрение, что он нетрезв. Это подтвердила медэкспертиза.

Накануне в Автозаводском районе состоялся суд, на котором задержанный отрицал свою вину, заявив, что в момент ДТП его не было в машине. По данным группы «Происшествия Тольятти», подозреваемый просто случайно "забыл" в Ладе свои вещи, которые лежали на заднем сиденье (куртка и т.д). Почему он пытался скрыться в места аварии, и как на его брюках оказались следы крови погибшего товарища, он не смог объяснить.

Адвокат задержанного просил судью заменить арест на подписку о не выезде, аргументируя тем, что у подозреваемого беременная супруга и трое детей. Судья прошение отклонила, посчитав, что человек, за плечами которого неоднократные задержания за вождение в пьяном виде, а так же отсутствие водительских прав РФ (сам он гражданин Грузии) должен во время следствия находится под арестом.




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