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08 февраля 2018
10:55:38

Видеорегистраторы в новых автобусах и троллейбусах Тольятти будут помогать ГИБДД выявлять нарушителей

Реализация проекта видеофиксации нарушений ПДД с использованием таких гаджетов начнется в самое ближайшее время. Об этом сообщает группа «ДПС на дорогах Тольятти» Вконтакте.

Аппаратура позволяет наблюдать за дорожной обстановкой он-лайн с движущегося в черте города общественного транспорта, отслеживая при этом как самих водителей автобусов и троллейбусов, так и других участников дорожного движения.

Ниже видеоролик, в котором видно, что всего за пару часов движения одного автобуса можно выписать с десяток постановлений.




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