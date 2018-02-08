Реализация проекта видеофиксации нарушений ПДД с использованием таких гаджетов начнется в самое ближайшее время. Об этом сообщает группа «ДПС на дорогах Тольятти» Вконтакте.
Аппаратура позволяет наблюдать за дорожной обстановкой он-лайн с движущегося в черте города общественного транспорта, отслеживая при этом как самих водителей автобусов и троллейбусов, так и других участников дорожного движения.
Ниже видеоролик, в котором видно, что всего за пару часов движения одного автобуса можно выписать с десяток постановлений.
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