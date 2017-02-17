ДТП произошло сегодня рано утром, практически в сумерках. Его зафиксировал видеорегистратор находившейся рядом машины, хозяин которой поспешил выложить видео в сеть. ДТП произошло на пересечении Московского проспекта и Приморского бульвара, сообщает группа «Происшествия Тольятти», водитель Гранты сбил женщину.
На видео хорошо видно, что тольяттинка пересекала проезжую часть на красный сигнал светофора, а сбившая ее машина ехала слишком быстро. Тем не менее, виновника установит проверка ГИБДД.
Ролик смотреть с 2,30. Автор - Алексей Быстров
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