ДТП произошло сегодня рано утром, практически в сумерках. Его зафиксировал видеорегистратор находившейся рядом машины, хозяин которой поспешил выложить видео в сеть. ДТП произошло на пересечении Московского проспекта и Приморского бульвара, сообщает группа «Происшествия Тольятти», водитель Гранты сбил женщину.

На видео хорошо видно, что тольяттинка пересекала проезжую часть на красный сигнал светофора, а сбившая ее машина ехала слишком быстро. Тем не менее, виновника установит проверка ГИБДД.

Ролик смотреть с 2,30. Автор - Алексей Быстров