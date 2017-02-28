Компания "Ростелеком" приступила к реализации проекта по предоставлению, обработке и хранению информации о транспортных потоках, передвижении транспортных средств и нарушениях правил дорожного движения на территории Самарской области. Работы проводятся в рамках государственного контракта, стоимость которого составила 774 млн рублей.

В настоящий момент уже идет установка оборудования фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на 73 перекрестках и 50 участках улично-дорожной сети губернии, в том числе, в Тольятти. В общей сложности на территории области планируется установить 500 камер, а также более 120 аппаратных комплексов, в которые входит оборудование для съемки при любом освещении, инфракрасный прожектор, устройство защиты от грозы и контроллер охраны.

"Места установки комплексов определялись по согласованию с Управлением ГИБДД Самарской области и стали неотъемлемой составляющей контракта. Выбирались оживленные участки дорог, отрезки трассы с повышенной аварийностью, дороги со сложной геометрией. "Ростелеком" зарекомендовал себя реализацией крупных, в том числе и государственных проектов, поэтому в качестве услуг, связанных с необходимостью установки большого количества комплексов, их подключения к объектам энергоснабжения и создания необходимых каналов связи мы не сомневаемся", — рассказал начальник центра автоматизированной фиксации административных правонарушений ГИБДД Александр Щедрин.

Функциональные возможности устанавливаемых комплексов, позволяют фиксировать нарушения правил дорожного движения, связанные с выполнением требований об остановке перед "стоп-линией" при запрещающем сигнале светофора, проездом перекрестка на красный свет, нарушениями скоростного режима, выездом автомобилей на встречную полосу. Они обеспечивают оперативный поиск транспорта, числящегося в угоне или представляющего оперативный интерес. Программное обеспечение системы позволяет распознавать в реальном времени государственные регистрационные знаки транспортных средств с вероятностью не менее 90%.

Работают камеры фотовидеофиксации круглосуточно и в автоматическом режиме. Информация передается по защищенным каналам в центр автоматизированной фиксации административных правонарушений ГИБДД и хранится там в течение года.

Специалисты "Ростелекома" обеспечивают эксплуатационное и профилактическое обслуживание камер фотовидеофиксации. Ведется постоянный мониторинг работы системы, при выявлении неполадок происходит коррекция настроек в режиме онлайн.

Оператором связи гарантирована полная информационная и эксплуатационная совместимость камер фотовидеофиксации с действующей единой автоматизированной информационной системой Управления ГИБДД МВД России по Самарской области. Для обеспечения стабильного соединения и необходимой пропускной способности каналов передачи данных построено более 20 километров волоконно-оптических линий связи.

Директор Самарского филиала ПАО "Ростелеком" Сергей Иванов пояснил: "Как показал российский опыт, работа комплексов фотовидеофиксации приносит ощутимый профилактический эффект и существенно снижает уровень аварийности. Реализация этого социально значимого проекта на дорогах области не только сделает жизнь людей, проживающих в Самарской области, спокойнее и безопаснее, но и позволит пополнить региональный бюджет за счет поступающих от уплаты нарушителями штрафов при минимальных стартовых вложениях".

Начиная с 2013 года "Ростелеком" осуществляет построение различных подсистем АПК "Безопасный город", используя собственную телекоммуникационную и вычислительную инфраструктуру, отмечает Волга ньюс . "Ростелеком" работает в этом направлении с 74 субъектами РФ. Только за последние два года компания заключила 799 контрактов на создание и эксплуатацию этих подсистем в регионах страны.